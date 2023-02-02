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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشحات: نطمح في الفوز بلقب بطولة كأس العالم للأندية

صدى البلد

أبدى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بالفوز على حساب أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في افتتاح كأس العالم للأندية، والتأهل لربع نهائي البطولة، لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي، مؤكدًا أن الفريق يستحق هذا الفوز الكبير.

وأهدى الشحات الفوز على أوكلاند إلى عائلته، قائلًا: «عائلتي دائمًا هم أكبر داعم لي في مسيرتي الكروية،. هذا اليوم يشهد مناسبة عيد ميلاد والدتي كما أن الشهر نفسه يشهد عيد ميلاد زوجتي ونجلي، لذلك أهدي لهم الفوز والهدف، وأتمنى أن أكون سببًا في إسعادهم دائمًا».

وتوجه الشحات بالتهنئة لجماهير الأهلي التي تساند الفريق باستمرار، مبديًا سعادته بالتوفيق دائمًا في مباريات كأس العالم للأندية، التي شهدت تسجيله 3 أهداف بواقع هدف مع العين الإماراتي وهدفين بقميص الأهلي.

وقال الشحات: «لم أشارك أمام البنك الأهلي في الدوري بسبب آلام في الركبة ولكن تدربت جيدًا استعدادًا لمباراة أوكلاند في أجواء باردة للغاية، ونجحت في الظهور بشكل جيد أمام أوكلاند وتسجيل الهدف الأول في المباراة».

تابع الشحات: «أنا وزملائي ضغطنا على أنفسنا وقدمنا أفضل ما لدينا لكي نحقق الفوز. الجميع في غرفة الملابس سواء كانوا لاعبين أو جهازًا فنيًّا يرغب في تقديم بطولة جيدة، ونسأل أنفسنا لمَ لا نفوز بلقب كأس العالم؟ فنحن أبطال إفريقيا مرتين على التوالي».

اختتم قائلًا: «حققت الميدالية الفضية مع العين الإماراتي وميداليتين برونزيتين مع الأهلي، وأتمنى أن أحقق الميدالية الذهبية هذه المرة».
 

حسين الشحات بالنادي الأهلي أوكلاند سيتي ساوندرز الأمريكي جماهير الأهلي

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