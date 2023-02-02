أمير عبد الحميد: كهربا جعان كورة.. وأتوقع حل أزمته مع الزمالك.. فيديو

أشاد أمير عبد الحميد حارس مرمي الأهلي السابق، بالمستوي الذي ظهر به لاعبو الأهلي أمام أوكلاند سيتي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.



وأضاف أمير عبد الحميد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مروان عطية ظهر بمستوى جيد مع الأهلي رغم انضمامه في فترة قصيرة للفريق، مشيداً بالمستوي الفني والبدني لمحمود كهربا قائلاً «كهربا جعان كورة وعاوز يلعب كتير وجمهور الأهلي بيصبر على لاعبيه مثل رامي ربيعة وحسين الشحات وأخرهم كهربا»، مضيفاً أن كهربا يملتك قدرة عالية لتحويل نتيجة المباراة.



وعن أزمة كهربا مع نادي الزمالك، قال أمير عبد الحميد، «من الممكن تقسيط الغرامة المالية على كهربا لنادي الزمالك، وأن الأهلي سينهي تلك الأزمة قريباً بعد تألق كهربا مع الأهلي بعد عودته للمشاركة مع الفريق».



وتابع أمير عبد الحميد، أن مارسيل كولر منح الثقة الكاملة لمحمد شريف، وهو ما ساهم في ظهور اللاعب بمستوي جيد وتسجيله للأهداف، مؤكداً أن محمد الشناوي من أنجح الحراس المرمي الموجدين في مصر ويمتلك عروض احتراف كثيرة ولكنه فضل البقاء مع الأهلي، ووجوده يمنح اللاعبين الثقة داخل الملعب.



وواصل أمير عبد الحميد، أن عودة محمد عبد المنعم لدفاع الأهلي بعد اكتمال شفائه منحت ثقة وطمأنينة للاعبين، وظهر ذلك في مباراة أوكلاند سيتي.