للرجال والسيدات .. أطعمة لا تتجاهلها قبل العلاقة الزوجية

تعد الأطعمة الخارقة غنية بالبروتين، مثل محمد الأكسدة أو الألياف أو الأحماض الدهنية، مثل السلمون أو البروكلي أو التوت.

ويبدو أن النظام الغذائي المتوازن الغني بالفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

يقترح خبراء الخصوبة دائمًا الحفاظ على نظام غذائي متوازن ، حيث يمكن تحسين جودة البويضات والبيض وكذلك سلامة الحيوانات المنوية من خلال تناول نظام غذائي متوازن وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية. يمكن أن يتضرر البيض بسبب زيادة مستويات التوتر أو تغيرات نمط الحياة ، لذلك يمكن أن تساعد العناصر الغذائية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة مثل فيتامين C والإنزيم المساعد Q في زيادة الخصوبة.

أغذية لتعزيز الخصوبة عند الرجال والنساء



الخضار الورقية الخضراء: تحتوي على كميات كبيرة من حمض الفوليك وفيتامين ج ، وهما مادتان تساعدان في الإباضة. أثناء الحمل ، يقلل من فرصة حدوث الإجهاض ومشاكل الكروموسومات. قم بتضمين الخضار مثل السبانخ والبروكلي واللفت والحلبة في نظامك الغذائي للحصول على معظم الفوائد الصحية ، كما أنه يساعد على زيادة جودة الحيوانات المنوية.



الفواكه الجافة والمكسرات: تشمل المصادر المهمة للبروتين والفيتامينات والمعادن المكسرات والفواكه المجففة.

السيلينيوم وفير في الجوز ويساعد على تقليل الضرر الكروموسومي في البيض. نتيجة لتقليل الضرر الناجم عن السيلينيوم ، ستزداد الخصوبة نتيجة لذلك. يعزز هذا المضاد للأكسدة تكوين البيض لدى البشر ويمنع دخول الجذور الحرة. لزيادة الخصوبة ، تناولي القليل من المكسرات والفواكه المجففة.



الطماطم: يمكن أن يزيد الليكوبين ، الموجود في الطماطم ، من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل بنسبة تصل إلى 70٪. يتم أيضًا تسريع سرعة السباحة للحيوانات المنوية بواسطتها.



البروكلي: البروكلي غذاء خارق ضروري لمن يحاولن الحمل لأنه مصدر كبير لحمض الفوليك. حمض الفوليك ضروري لحمل صحي ويساعد على منع حالات مثل السنسنة المشقوقة. يحتوي البروكلي أيضًا على فيتامين سي، والذي يستخدمه المبيضان لدعم نمو البويضات وضمان حدوث الإباضة على النحو المنشود.



الأفوكادو: يعتبر الأفوكادو مصدرًا رائعًا لفيتامين E ، وهو ممتاز لحركة الحيوانات المنوية والتخصيب. تحتوي الحيوانات المنوية على عيوب وراثية يمكن أن تسبب الإجهاض. يساعد فيتامين (هـ) في تقليل عيوب الحمض النووي .



بذور اليقطين: يساعد الزنك ، الموجود في بذور اليقطين ، على دعم نمو الحيوانات المنوية والبويضات الصحية لدى الرجال والنساء. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد على ضمان حدوث انقسام الخلايا عادة أثناء الحمل. إلى جانب بذور اليقطين ، تشمل المصادر الممتازة الأخرى للزنك .