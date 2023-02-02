احم حسابك على واتساب بتفعيل هذه الإجراءات فورا

يعد تطبيق واتساب WhatsApp واحدا من أشهر تطبيقات الدردشة كما يتجاوز عدد مستخدميه 2 مليار مستخدم، لذلك يتعرض التطبيق للكثير من الهجمات الإلكترونية والاحتيال، الأمر الذي يتطلب من المستخدمين ضرورة تأمين الحسابات الخاصة بهم وتأمينها بشكل جيد.

وبحسب موقع Times Now فإن هناك عدد من الإجراءات التي يجب تفعيلها في واتساب لحمايتك من الاختراق، ومن أهمها :

تحقق دائمًا من الروابط المشبوهة

وقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت بعض الرسائل والروابط الاحتيالية ضارة، لذلك يمكنك نسخ الرابط والتحقق منه في مواقع مثل Norton Safe Web و PhishTank وغيرها لمنع النقر فوقها، ثم اكتشف إذا كانت مثل هذه الروابط ضارة أم روابط عادية.

العرض لمرة واحدة فقط



يتيح واتساب إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن للمستلمين مشاهدتها مرة واحدة فقط، ولمزيد من الخصوصية ، ويمكنك إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي من دردشة واتساب بعد أن قام المستلم بفتحها مرة واحدة.

كما سيتم تمييزها بوضوح برمز جديد "لمرة واحدة"، وإذا كنت مشرفًا في دردشة جماعية وتريد تقييد من يمكنه إرسال رسائل في مجموعة أو من يمكنه تعديل معلومات المجموعة ، يمكنك تعيينها على "المشرفون فقط".

تمكين المصادقة الثنائية

وتوفر المصادقة الثنائية الحماية عن طريق إضافة طبقة أمان إضافية إلى حسابك لضمان عدم وصول شخص آخر إلى بياناتك، ولذلك إذا كانت الخدمة تدعم هذه الميزة ، فيجب عليك استخدامها، ويمكنك تفعيلها من خلال الخطوات الآتية :

قم بتشغيل WhatsApp على هاتفك.

اضغط على القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا.

إفتح الإعدادات.

حدد حساب.

انقر فوق التحقق بخطوتين

حدد تشغيل وأدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام والذي يمكنك تذكره، ويمكنك أيضًا إضافة عنوان بريد إلكتروني لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي المضاف، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال العملية.