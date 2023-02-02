واتساب يتيح قريبا ميزة لإخفاء هويتك عند الرد على الإعلانات

أفادت تقارير أن تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp يعمل على إتاحة ميزة جديدة لمستخدميه من شأنها إخفاء هويتهم على التطبيق أثناء الرد على إعلانات المجتمع في واتساب، وذلك من أجل الحفاظ على خصوصيتهم.

وبحسب موقع Gizmochina فإنه تم رصد الميزة الجديدة الخاصة بالإخفاء الهوية ضمن إصدار تجريبي في تطبيق واتساب لهواتف آيفون، حيث من المرجح أن يعلن التطبيق عنها بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، مع إعلانها لجميع المستخدمين من آيفون وأندرويد.

وفقا للموقع فإن ميزة إخفاء الهوية متاحة بالفعل للمحادثات الفردية وكذلك للمحادثات الجماعية، حيث يمكن للمستخدمين استخدامها ببساطة عن طريق تحديد الرسالة المعينة التي يريدون الرد عليها والنقر فوق أي رمز تعبيري.

وذكر WABetainfo أيضًا أن واتساب يعمل حاليًا على الميزة للإصدار التجريبي من هواتف آيفون حيث ستتيح هذه الميزة للمستخدمين الرد على الفور على إعلانات المجتمع، كما يمكن للمستخدمين القيام الاستفادة منها في الدردشات العادية والمحادثات الجماعية.

وعلى الرغم من أن الميزة كانت متاحة متاحة للمحادثات الجماعية والفردية لفترة من الوقت ، إلا أن إعلانات المجتمع على وشك تجربتها في الفترة القادمة، حيث أن الرد على إعلانات المجتمع قد يكشف عن أرقم هواتف المستخدمين،

ومع هذا التحديث ، يمكن للمستخدمين الذين يتفاعلون مع إعلانات مجتمع واتساب الرد على الإعلانات دون الكشف عن أرقام هواتفهم، وبالتالي التمكن من إخفاء هوايتهم.