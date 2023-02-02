عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تصريحات باول.. الذهب يسجل أعلى مكاسب عالمياً في 9 أشهر

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب مكاسبها ، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 9 أشهر بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، واعتبرت السوق تعليقات رئيسه جيروم باول تخفيفاً.
              
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1951.79 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل  2022 في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1967.40 دولار.
              
وأقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء بعد زيادات كبيرة على مدار عام، لكن باول حذر من مزيد من التشديد النقدي مشيراً في الوقت نفسه إلى إحراز تقدم في خفض التضخم، الذي قال إنه في مراحله الأولى.
              
ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
              
وهبط مؤشر الدولار 0.3%، ويؤدي ضعف العملة الأميركية لجعل السبائك المسعرة بها أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
              
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت فضية في المعاملات الفورية 0.8% إلى 24.17 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع.
              
وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1009.69 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1665.82 دولار.

اسعار الذهب الدولار أسعار الذهب العملات سعر الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

50 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

إيقاف جديد محتمل.. شوبير يفجر مفاجأة صادمة لعشاق الأهلي في أزمة كهربا

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول

شاهد| تدريبات طالبات كلية الشرطة بالسلاح

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.85%%

تخفيض 50% من أسعار مجموعات الدعم في المدارس لهؤلاء الطلاب فقط

خطر داهم.. قرار عاجل بشأن مخزن "مصاصات" للأطفال في القليوبية

وزير التعليم يكشف تفاصيل وأسعار مجموعات الدعم الجديدة في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيلو برجر بـ 25 جنيه يثير ضجة على الفيسبوك| اعرف سر مكوناته

ليلة صوت الأرض | بالصور أبرز لقطات الحفل .. شاهد

في البيت أضمن .. طريقة عمل أحلى «جبنة قريش» بتكلفة بسيطة

إيده على خده.. فيديو مواطن يكشف معاناته بسبب الراتب في بريطانيا

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ