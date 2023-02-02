بثلاثية .. حسين الشحات نجم الأهلي يعادل رقم ميسي ورونالدو بالمونديال

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

وحصد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة أوكلاند سيتي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في شباك أوكلاند سيتي بالدقيقة 56، بعد استغلاله تمريرة مميزة من حمدي فتحي مسددًا الكرة على يمين الحارس.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بالدور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

رقم قياسي لنجم الأهلي

حسين الشحات نجم الأهلي عادل إنجاز البرتغالى كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والأرجنتيني ليونيل ميسي بالتسجيل في ٣ نسخ مختلفة بمونديال الأندية.

حسين الشحات سجل هدف التقدم للأهلي فى شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي قبل نهاية الشوط الاول..

اللاعب حسين الشحات سجل ثاني أهدافه مع الأهلي في مونديال الأندية بعد هدفه في شباك فريق الدحيل القطري في نسخة ٢٠٢٠.

كما سجل حسين الشحات ثالث أهدافه في مونديال الأندية بعد إحرازه بقميص العين في شباك الترجي في نسخة ٢٠١٨.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية



ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة منافسه فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) في المباراة القادمة لمونديال الأندية يوم السبت الموافق 4 من شهر فبراير الحالي، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة.

أهداف الأهلي في كأس العالم للأندية

حقق لاعبو الأهلي رصيد جديد من الأهداف في بطولة كأس العالم للأندية ليرتفع عدد الأهداف لـ 20 هدفا بعد ثلاثية أوكلاند سيتي اليوم.

ويتصدر محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق قائمة هدافي المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف، حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية باليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية باليابان عام 2012.