عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بثلاثية .. حسين الشحات نجم الأهلي يعادل رقم ميسي ورونالدو بالمونديال

حسين الشحات
حسين الشحات

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

وحصد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة أوكلاند سيتي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في شباك أوكلاند سيتي بالدقيقة 56، بعد استغلاله تمريرة مميزة من حمدي فتحي مسددًا الكرة على يمين الحارس.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بالدور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمكمام سياتل الأمريكي

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

رقم قياسي لنجم الأهلي 

حسين الشحات نجم الأهلي عادل إنجاز البرتغالى كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والأرجنتيني ليونيل ميسي بالتسجيل في ٣ نسخ مختلفة بمونديال الأندية.

حسين الشحات سجل هدف التقدم للأهلي فى شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي قبل نهاية الشوط الاول.. 

اللاعب حسين الشحات سجل ثاني أهدافه مع الأهلي في مونديال الأندية بعد هدفه في شباك فريق الدحيل القطري في نسخة ٢٠٢٠.

 كما سجل حسين الشحات ثالث أهدافه في مونديال الأندية بعد إحرازه بقميص العين في شباك الترجي في نسخة ٢٠١٨. 

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

المادة 6 .. ننشر بنود عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية
 

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة منافسه فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) في المباراة القادمة لمونديال الأندية يوم السبت الموافق 4 من شهر فبراير الحالي، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة.

الزمالك ليس الأول.. كولر يقود الأهلي إلى 19 مباراة بدون هزيمة

من راعي غنم إلى نادي القرن.. أحمد قندوسي قصة كفاح

أهداف الأهلي في كأس العالم للأندية

حقق لاعبو الأهلي رصيد جديد من الأهداف في بطولة كأس العالم للأندية ليرتفع عدد الأهداف لـ 20 هدفا بعد ثلاثية أوكلاند سيتي اليوم.

ويتصدر محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق قائمة هدافي المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف، حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية باليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية باليابان عام 2012.

الأهلى أوكلاند سيتي كولر كأس العالم للاندية محمد شريف سياتل ساوندرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

حسين الشحات | رد فعل الفيفا بعد ثلاثية الأهلي في أوكلاند سيتي

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

بشري سارة ..زيادة الدعم لـ 75 جنيها وإعادة المحذوفين من بطاقات التموين..سيناريوهات برلمانية

موضوعات متعلقة

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

تردد قناة Aea.. مواعيد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة مجانا

ترشيحاتنا

50 ألف جنيه لكل أسرة مصرية.. 8 سينايوهات لحل أزمة الزيادة السكانية|مقترحات برلمانية

العثور على جثة رضيع داخل حمامات السيدات بمستشفى ناصر العام

بدون هزيمة .. أوكلاند سيتي ينضم لضحايا الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر

طقس مصر اليوم.. الأرصاد تبشر بتحسن الأحوال الجوية |تفاصيل

وزيرة الهجرة: لا نعارض رغبات الشباب ونسعى لتوفير الفرص الآمنة

تسريبات تكشف مواصفات أرخص موبايل قادم من سامسونج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمس القلب.. شاهد ردة فعل أحمد حلمي على صوت منشد شاب

هتنجذبي له في البداية.. إزاي تعرفي إن الشخص المرتبطة بيه مختل عقليا؟!

بعد النقل للعاصمة الإدارية.. ما مصير مبنى مجمع التحرير ووزارة الداخلية| تفاصيل

يخفض الكوليسترول بنسبة 60%.. تناول هذا الطعام على مائدة الإفطار

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ