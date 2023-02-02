استبعاد 6 لاعبين من قائمة الوداد المغربي لمونديال الأندية

أكد تقرير صحفي استبعاد 6 لاعبين من قائمة فريق الوداد المغربي التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وذكرت صحيفة “البطولة” المغربية، أن المهدي النفطي المدير الفني لفريق الوداد، استبعد 6 لاعبين من قائمة الفريق استعدادا لخوض بطولة كأس العالم للأندية، وهم: هشام باعوش وعماد الخنوس ويحيى ندراني وطه موريد ومؤيد اللافي وسامي العنابي.

وأضافت الصحيفة، أن النفطي سيضطر لاستبعاد لاعب سابع من قائمة الوداد، حيث تنص لوائح البطولة حتى ضم 23 لاعبا فقط.

ويلتقي الوداد المغربي مع الهلال السعودي السبت المقبل، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، على أن يلتقي الفائز مع فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي.

الأهلي يضرب أوكلاند سيتي بثلاثية في الافتتاح

وكان الأهلي تفوق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي تقام بالمغرب.