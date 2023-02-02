2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.1 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 428 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 520.52 مليون درهم و351 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 112 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثانية، ثم مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم، تلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 56 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 64 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 83 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 385.86 مليون درهم منها 13 رهنا للأراضي بقيمة 149.55 مليون درهم و79 رهنا للفلل والشقق بقيمة 236.31 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 85 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 84 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 108.64 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 88 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 10 ملايين درهم.