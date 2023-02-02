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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح لمخالفات البناء

فودة يصدق علي قرارات
فودة يصدق علي قرارات التصالح

وجه اللواء خالد فودة محافظ  جنوب سيناء بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح لمخالفات البناء في جميع المدن .

وصدق  محافظ جنوب سيناء، على عدد 9 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة أبو زنيمة " نموذج "10".

وذلك خلال عرض اللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة ابو زنيمة  بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك،  وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأكد رئيس المدينة أن إجمالي قرارات التصالح التي تم اعتمادها حتى الآن 126 قراراً.
وأشار المحافظ ان ذلك في اطار استكمال التصديق علي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها

فودة يصدق

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اخبار جنوب سيناء اللواء خالد فودة يصدق قرارات التصالح الانتهاء

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