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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زهور اللوز.. جبال سانت كاترين تتفوق على لبنان بالطبيعة الخلابة.. شاهد

زهور اللوز
زهور اللوز

تفتحت زهور أشجار اللوز بسانت كاترين  خلال أيام الدفء الماضية وتحسن حالة الطقس  وقد ظهرت زهور اللوز بألوانها الحمراء والصفراء  في أحضان جبال سانت كاترين في مناظر خلابة تنافس جبال لبنان .


ورصد موقع " صدي البلد " الاخباري صور التقطها الشاب صالح عوض  مصور الطبيعة بسانت كاترين لزهور اللوز بسانت كاترين وهي تزين الجبال في موسم الشتاء .


وقال الشاب صالح عوض أن الأيام الدافئة التي مرت علي سانت كاترين جعلت الزهور تتفتح مشيرا إلي أن هذه الزهور سوف يسقط بعضها من رياح امشير وتعود مرة أخري في الربيع .


وتشتهر مدينة سانت كاترين بانتشار أشجار اللوز والجوز وأشجار الموالح والزيتون وبنجر السكر .
وتتحول جبال سانت كاترين في بداية موسم الربيع لحديقة كبيرة مليئة بأشجار اللوز والجوز والموالح و تعم الجبال رائحة اللوز والجوز وكانك تعيش في جبال لبنان .
 

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زهرة اللوز

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