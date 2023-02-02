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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. بنك الأردن المركزي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة

الأردن
الأردن

أعلن بنك الأردن المركزي، اليوم الخميس، عن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وذلك بعد أن رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أمس، الأربعاء، 25 نقطة أساس أيضا.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أمس، الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.25 نقطة أساس تماشيا مع توقعات السوق، عززت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

وتمثل هذه الخطوة الزيادة الثامنة في العملية التي بدأت في مارس 2022.

ويستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذه الارتفاعات لخفض التضخم الذي، على الرغم من الدلائل الأخيرة على التباطؤ، لا يزال يقترب من أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

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