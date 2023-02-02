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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التضخم وصل ذروته|بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 14 عاما

بنك إنجلترا
بنك إنجلترا

أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى 4%، وهو أعلى مستوى في أكثر من 14 عامًا، وسط محاولات مكافحة التضخم.

وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، يعتقد بنك إنجلترا أن التضخم بلغ ذروته على الأرجح، في المملكة المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى أيضا.

وفي ملخص لقرار اليوم، الخميس، قال البنك: "لا يزال تضخم أسعار المستهلك العالمي مرتفعا، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون قد بلغ ذروته عبر العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك في المملكة المتحدة".

وأضاف: "انخفضت أسعار الغاز بالجملة مؤخرا ويبدو أن اضطراب سلسلة التوريد العالمية قد خفت وسط تباطؤ في الطلب العالمي".

وتابع: "استمرت العديد من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية، على الرغم من أن تسعير السوق يشير إلى المزيد من التخفيضات في معدلات السياسة النقدية في المستقبل".

وكان الاقتصاديون يتوقعون بنسبة كبيرة أن تكون الزيادة أكثر من 3.5%، ما يفرض المزيد من الضغوط على دافعي الرهن العقاري والشركات التي تكافح لسداد قروضها.

جدير بالذكر أن هذا هو الاجتماع العاشر على التوالي الذي صوتت فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك لرفع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة.

وتعد معدلات الفائدة في المملكة المتحدة الآن عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2008، عندما كان البنك قد بدأ لتوه في خفض أسعار الفائدة استجابة للأزمة المالية.

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وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أمس، الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.25 نقطة أساس تماشيا مع توقعات السوق، عززت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

وتمثل هذه الخطوة الزيادة الثامنة في العملية التي بدأت في مارس 2022.

ويستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذه الارتفاعات لخفض التضخم الذي، على الرغم من الدلائل الأخيرة على التباطؤ، لا يزال يقترب من أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.
 

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