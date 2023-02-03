مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد القادم

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد غدا الأحد الموافق 5 فبراير.

استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة

وشهدت الجلسة نظر طلب مناقشة عامة لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة، وطلب مناقشة عامة لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب و المـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية، وطلب مناقشة بشأن سياسـة وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل لجنة القيم، برئاسة عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.