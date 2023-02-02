يخص المنتجات الزراعية.. قرار قطري عاجل بشأن لبنان

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عباس الحاج حسن السفير القطري في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، حيث جرى البحث في عمليات استيراد و تصدير المنتجات الزراعية، نقل السفير القطري الى الحاج حسن موافقة وزارتي البلديات والبيئة والصحة في دولة قطر على استيراد مزروعات الحشائش والورقيات من لبنان بكافة انواعها، وبالتالي لا مانع لديها من استيراد المواد الغذائية المشار اليها في قائمة الحظر التي تم تنفيذها سابقاً، وذلك بعد تطبيق المصدّرين لشروط وضعتها السلطات القطرية المختصة.

بدوره تقدّم الحاج حسن بالشكر من الحكومة القطرية ممثلة بسعادة السفير مؤكدا على التعاون الدائم بين الوزارة و سفارة دولة قطر في لبنان لما فيه مصلحة الشعبين.

كما جرى التطرّق الى التحضيرات التي تتم من اجل اطلاق المعرض الدولي للبستنة 2023 الذي تنظمه الدوحة في الاسابيع القادمة.