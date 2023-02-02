عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يخص المنتجات الزراعية.. قرار قطري عاجل بشأن لبنان

قطر - علم
قطر - علم

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عباس الحاج حسن السفير القطري في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، حيث جرى البحث في عمليات استيراد و تصدير المنتجات الزراعية،  نقل السفير القطري الى الحاج حسن موافقة وزارتي البلديات والبيئة والصحة في دولة قطر على استيراد مزروعات الحشائش والورقيات من لبنان بكافة انواعها، وبالتالي لا مانع لديها من استيراد المواد الغذائية المشار اليها في قائمة الحظر التي تم تنفيذها سابقاً، وذلك بعد تطبيق المصدّرين لشروط وضعتها السلطات القطرية المختصة.

بدوره تقدّم الحاج حسن بالشكر من الحكومة القطرية ممثلة بسعادة السفير مؤكدا  على التعاون الدائم بين الوزارة و سفارة دولة قطر في لبنان  لما فيه مصلحة الشعبين.

كما جرى التطرّق الى التحضيرات التي تتم من اجل اطلاق المعرض الدولي للبستنة 2023 الذي تنظمه الدوحة في الاسابيع القادمة.

قطر.. وزارة الصحة تفرض شرطا جديدا لزيارة البلاد

بشروط وضوابط.. قطر تعلن تمديد صلاحية بطاقة "هيا" لدخول البلاد حتى 2024

قطر لبنان المنتجات الزراعية حكومة تصريف الأعمال استيراد المواد الغذائية تصدير المنتجات الزراعية سفارة دولة قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

مفاجأة.. مساع جادة لإذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية عبر القنوات المصرية

الإمارات.. قرار عاجل من حاكم دبي بشأن الشركات العائلية

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

رسالة إبراهيم فايق للجماهير البيضاء بعد أزمة رئيس الزمالك

موضوعات متعلقة

حل القضايا العالقة.. تفاصيل اتصال ولي العهد البحريني وأمير قطر

قطر والإمارات والبحرين يشاركون في معرض الكتاب.. صور

ترشيحاتنا

الصدفة تجعل سندويتش برجر يتسبب في شهرة أحدي الأندية الأنجليزية المغمورة

عقب نشر الاستغاثة بـ صدى البلد .. الداخلية تعيد شابا متغيبا لأهله

بعد تصريحات بوتين.. بيان عاجل من روسيا للرد على تهديدات الغرب

مقبلش أكون الزوجة الأولى.. كاتبة مصرية تثير الجدل: مش هعرف أوفي حقوق الراجل

خصر منحوت.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خصر منحوت.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

يتطلع لكسر رقم ميسي.. الشحات أول لاعب عربي وأفريقي يسجل في 3 نسخ بالمونديال

13 وصفة طبيعية لعلاج الحموضة | اختار اللى يعجبك

فياجرا طبيعية .. فوائد لن تصدقها لتلك الأكلة

فيديو

مطالب برلمانية بـ زيادة دعم بطاقة التموين | فيديو

تحرش بها شقيقها وقتلها والدها خنقا.. مأساة الحسناء العراقية طيبة العلي |فيديوجراف

50 ألف جنيه وتزويج الفتيات .. حوافز للمصريين للاكتفاء بإنجاب طفلين |فيديو

أخيرا.. علماء يتوصلون لسر المواد المستخدمة في عملية التحنيط عند الفراعنة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ