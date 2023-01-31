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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من مصرف لبنان بشأن سعر صرف الدولار

مصرف لبنان
مصرف لبنان

أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، إن لبنان سيخفض سعر صرف الدولار من 1507 إلى 15000 ليرة في الأول من فبراير.

 

في حديث الى وكالة "رويترز” للأنباء، قال سلامة: "ستُمنح المصارف 5 سنوات لإعادة تعويض الخسائر الناجمة عن تخفيض قيمة العملة".

 

وفي وقت سابق، كشفت مصادر لبنانية مطلعة أن اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان الأخير، ثبت منصة صيرفة على 38 الفا.

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وذكرت المصادر اللبنانية أنه تقرر البت بالملفات العالقة في المصارف لمعاملات المنصة، كل على حدة مع ملاحقة التعاملات المشبوهة قضايا وذلك بحسب صحيفة الديار اللبنانية. 

 

وقالت المصادر أيضا : كانت أجواء المجتمعين قد تحدثت عن أجواء إيجابية ستترجم لاحقا إجراءات على الأرض، وأن الاجتماع غدا الاربعاء سيقيّم التحركات القضائية ضد المضاربين، وتركز النقاش حول ما تقرر في الاجتماع الأخير الذي عُقد في السراي نهاية الأسبوع الماضي في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف الخليل.

لبنان مصرف لبنان الدولار سعر صرف الدولار رياض سلامة حاكم مصرف لبنان

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