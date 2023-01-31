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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. إجراءات عاجلة لمواجهة انهيار سعر الليرة

الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية

 

كشفت مصادر لبنانية مطلعة أن اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان الأخير  ، ثبت منصة صيرفة على 38 الفا". 

وذكرت المصادر اللبنانية أنه تقرر البت بالملفات العالقة في المصارف لمعاملات المنصة، كل على حدة مع ملاحقة التعاملات المشبوهة قضايا وذلك بحسب صحيفة الديار اللبنانية. 

وقالت المصادر أيضا : كانت اجواء المجتمعين قد تحدثت عن اجواء ايجابية ستترجم لاحقا اجراءات على الارض، وأن الاجتماع غدا الاربعاء سيقيّم التحركات القضائية ضد المضاربين، وتركز النقاش حول ما تقرر في الاجتماع الأخير الذي عُقد في السراي نهاية الأسبوع الماضي في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف الخليل. 

وبحسب المصادر ذاتها ، فقد اصر سلامة  على ضرورة تدخل كل الأجهزة الأمنية والقضائية للسيطرة وتوقيف المضاربين على الليرة في الأسواق، خصوصاً مَن يشرف ويدير المجموعات على «الواتساب» وبعض الصرافيين المعروفين لدى الاجهزة.

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