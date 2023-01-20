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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع كبير فى سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار.. وقيود على بطاقات الائتمان

الدولار
الدولار

رصد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة اللبنانية بيروت، أبرز عناوين الصحافة اللبنانية خلال الأسبوع.

وقالت "سنجاب"، خلال ظهوره عبر برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الصحافة اللبنانية وصفت تخطي سعر صرف الدولار واحد قيمة الـ 50 ألف ليرة، بـ"الانهيار الكبير".

وأضاف، أن هذا الأمر حدث بالتزامن مع فشل مجلس النواب للمرة الحادية عشر في اختيار رئيس جديد للبلاد.


وتابع، أن كل هذا زاد من الاحتقان في الشارع لدى المواطنين، الذين خرجوا في احتجاجات وقطعوا بعض الطرق، التي سارعت قوات الأمن اللبنانية بفتحها.

وأردف، أن هذه الأوضاع تتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار السلع، بالإضافة لوضع نقابات السوبر ماركت ضوابط جديدة في استخدام بطاقات الائتمان، ما جعل الصحف تتحدث عن "الانهيار الكبير" في كافة النواحي.

 

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