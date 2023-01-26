عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار

انهيار الليرة اللبنانية
انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار

سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، انهيارا غير مسبوق، حيث سجل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (الموازية) 60500 ليرة.

وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كان سعر الصرف صباح اليوم 57900، إلا أن الليرة استمرت بالتدهور أمام الدولار، لتسجل أكبر انهياراتها حتى اللحظة عند 60500 ليرة للدولار الواحد.

ونقلت المنصة الالكترونية اللبنانية عن الخبير الاقتصادي باتريك مارديني تأكيده أن "اتجاه الدولار تصاعدي"، مشيرا الى أنه "لا سقف لارتفاع الدولار مهما تم التداول بالارقام".

وأضاف أن "لا قعر لانهيار الليرة طالما نستمر بموضوع زيادة الكتلة النقدية".

وأشار مارديني إلى أن الليرة اللبنانية التي طبعت استعملت لكي يتم من خلالها شراء الدولار، ولفت الى أن مع بداية الازمة حتى اليوم كمية الليرة قد ضربت بعشرين، ولهذا السبب الليرة قد انهارت والدولار ارتفع.

وأوضح أن وتيرة ارتفاع الدولار متعلقة اليوم بوتيرة طبع الليرة اللبنانية، شارحاً أنه كلما زاد طبع الليرة كلما انهارت أكثر فأكثر، أي إذا استمر المصرف المركزي بطباعة الليرة سيزيد ارتفاع الدولار، واذا تم العكس، فيتوقف انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.

وشدد على أن كل الموضوع محكوم بالقرار الذي سيأخذه المصرف المركزي.

لبنان السوق السوداء السوق السودا الليرة اللبنانية سعر صرف الدولار الدولار المصرف المركزي سعر صرف الليرة اللبنانية سعر صرف الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

بشرى سارة.. عدلي القيعي يزف خبرا سعيدا لجماهير الأهلي بشأن غرامة كهربا

عقدي صح.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية في أزمة كهربا مع الزمالك

تفاصيل أزمة محمود كهربا في مباراة القمة وعقوبة لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

10 معجزات حدثت عند ولادة النبي محمد.. حيرت العالم وتوكد نبوته

حقيقة تخفيف العذاب عن أبي لهب يوم المولد النبوى؟ ميلاده رحمة للعالمين

أوصاف النبي الجسدية كاملة.. بهاء وجمال لم يوجد في البشر

5 أكلات أحبها النبي.. وهذه طريقة تناوله للطعام

راقب هذه العلامات.. كيف نعرف أن العالم مقبل على كارثة ركود اقتصادي؟

4 كلمات دعا بهم النبي وقت الكرب

نواقض الوضوء .. احذر 9 مبطلات وتعلم كيفية الطهارة في 7 خطوات

حكم من أدرك التشهد في صلاة الجمعة هل يصلي 4 ركعات؟ الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

زيارة مفاجئة.. وزير الصحة يقرر صرف مكافأة للعاملين بمستشفي قليوب المركزي

بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية بمطروح.. إجراءات عاجلة بشأن عدم وضوح امتحان العلوم

بالأحضان.. لحظة توديع لاعبي الزمالك لـ فيريرا.. فيديو

"اهبد وتنجح"| مواقف وطرائف في أوراق إجابة طلاب الأول والثاني الثانوي

البراءة تقترب لـ محمود كهرباء.. مفاجأة جديدة قبل كأس العالم لجماهير الأهلي

2 فبراير.. الحكم على مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدان السمع وخراج بالمخ.. احذر أعراض الورم الخفي في الأذن

مكشوفة وجريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بملابسها| شاهد

بقي دكتور.. النمل يكتشف مصابي السرطان من البول| دراسة مثيرة

‎ طريقة عمل بيتزا البطاطا | بأسهل الخطوات

فيديو

خبراء يكشفون لـ رويترز موعد ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار

الجرام يسجل 1500 جنيه .. أسعار الذهب والدولار اليوم

ومن أحياها.. طبيب مصري ينجح في إجراء جراحة نادرة لطفلة سعودية.. فيديوجراف

تحذيرات من الشبورة.. فرص لسقوط الأمطار تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ