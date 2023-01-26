انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار

سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، انهيارا غير مسبوق، حيث سجل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (الموازية) 60500 ليرة.

وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كان سعر الصرف صباح اليوم 57900، إلا أن الليرة استمرت بالتدهور أمام الدولار، لتسجل أكبر انهياراتها حتى اللحظة عند 60500 ليرة للدولار الواحد.

ونقلت المنصة الالكترونية اللبنانية عن الخبير الاقتصادي باتريك مارديني تأكيده أن "اتجاه الدولار تصاعدي"، مشيرا الى أنه "لا سقف لارتفاع الدولار مهما تم التداول بالارقام".

وأضاف أن "لا قعر لانهيار الليرة طالما نستمر بموضوع زيادة الكتلة النقدية".

وأشار مارديني إلى أن الليرة اللبنانية التي طبعت استعملت لكي يتم من خلالها شراء الدولار، ولفت الى أن مع بداية الازمة حتى اليوم كمية الليرة قد ضربت بعشرين، ولهذا السبب الليرة قد انهارت والدولار ارتفع.

وأوضح أن وتيرة ارتفاع الدولار متعلقة اليوم بوتيرة طبع الليرة اللبنانية، شارحاً أنه كلما زاد طبع الليرة كلما انهارت أكثر فأكثر، أي إذا استمر المصرف المركزي بطباعة الليرة سيزيد ارتفاع الدولار، واذا تم العكس، فيتوقف انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.

وشدد على أن كل الموضوع محكوم بالقرار الذي سيأخذه المصرف المركزي.