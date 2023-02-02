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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض مومباي السياحي.. هشام إدريس: مصر مطالبة بالتركيز على سوقي الهند والصين

هشام إدريس
هشام إدريس

انطلق اليوم معرض مومباي السياحي بالهند، لتكون منتدي للسياحة حول العالم  يجمع قادة و صناع السياحة الدوليين ، لتشاركوا ويتبادلوا الاراء و اجراء التعاقدات.

 

من جانبه وصف هشام إدريس عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ووكالات السفر،معرض مومباي السياحي المقام بـ الهند من المعارض القوية ، لافتا أن من المقرر انطلاق معرض اخر في دلهي يتعلق بالسياحة ، مؤكدا أن السوق الهندي واعد.

طالب هشام من خلال لـ"صدى البلد" ، بضرورة التركيز على الاسواق الجديدة ذات الدخل المرتفع ، مؤكدا اننا مطالبون بالبحث عن سياحة الكيف و ليس الكم بالاضافة الي التوجه نحو التسويق الاحترافي .

معرض مومباي السياحي

واشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ووكالات السفرالي ان من الضروري الاستفادة من زيارة الرئيس السيسي للهند والبناءعلى تقارب العلاقات بين البلدين التى تعمل عليها القيادة السياسية ،في ظل توافر معرض مومباي السياحي بالاضافة الي العمل على الاسواق الجديدة الواعدة و التركيز على جودة الخدمات و ليس الاسواق التى تحرق الاسعار ، مؤكدا ان الشرق الادني والدول الاسكندنافية والهند و الصين هامين للسوق السياحي المصري.

 

شدد على ضرورة حضور القطاع السياحي المصري للمعارض السياحية ،و التى نتبادل المعلومات بالاضافة الي اعطاء ثقة لوكلاء السفر عن مصر وورش عمل ،متوقعا ان الفترة القادمة ستكون مؤشراتها جيدة لسياحة مصر.

 

وناشد بضرورة اعطاء الفرص لتوجه الشركات السياحية المصرية نحو السياحة الخارجية لاجتذاب السائحين أبرزها معرض مومباي السياحي، والا نتوقف على عملها على السياحة الدينية فقط، خاصة فى ظل وجود طيران شارتر ، قائلا: علينا السعي نحو سياحة الأحداث.

 

ويري إدريس ضرورة رفع وعي المواطن و الخدمات السياحية و الرقابة على جميع الاماكن السياحية ،موجها رسالة للاعلام بنشر الوعي السياحي لدي المواطن ، خاصة أن مصر لديها منتج للسياحة الثقافية منفرد لايوجد له مثيل بمجرد دخول السائح لمصر يدفع 300 دولار للاماكن الاثرية التى يزورها .
 

معرض مومباي السياحي السفر شركات السياحة هشام إدريس السياحة

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