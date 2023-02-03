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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سُنتان عظيمتان في ليلة الجمعة ويومها .. داوم عليهما حتى مغرب الشمس

سنن يوم الجمعة
سنن يوم الجمعة

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سنتان عظيمتان في ليلة الجمعة ويومها.

سُنتان عظيمتان في ليلة الجمعة ويومها

وقال مرزوق: "أذكر نفسي وأياكم بشيئين من سنن ليلة الجمعة ويومها حتى مغرب الشمس، أولهما: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيهما الالتزام بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. 

وأوضح أن من فوائد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من الأوراد التي حث النبي صلى الله عليه وسلم بالمواظبة عليها بالعدد مائة، حيث جاء عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من رجل يصلي علي مائة إلا غفر له) رواه الطبراني وأبو نعيم وهو حديث صحيح انظر صحيح الجامع. 

وأشار إلى أنه في فوائد الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد منها ما ورد عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أتاني آت من عند ربي فقال ( من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها) رواه الأمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح .

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كذلك في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، قال صلى الله عليه وسلم (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) رواه أحمد وأبو داوود وغيرهما وهو حديث صحيح. 

وشدد على أهمية المواظبة على الورد الأول، والإستغفار كل يوم مائة. 

وأوضح من سنن الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسنون في ليلة الجمعة ويومها، ومن سننها أيضا: 

1 - الإغتسال 

2 - قراءة سورة الكهف: قال صلى الله عليه وسلم ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق) رواه البيهقي في الشعب وهو حديث صحيح انظر صحيح الجامع ٦٤٧١.

  3 - الذهاب إلى المسجد مبكرا. 

4 - الإكثار من الدعاء. 

5 - الصدقة ولو بالقليل.

 وشدد على أن كل ذلك وغيره ثابت عن الصحابة والتابعين. 

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