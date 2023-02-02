الري تعلن خبرًا سارًا للمزارعين

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، والموارد المائية، أن الوزارة تقوم بتأهيل الترع، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحًا أنه تم تأهيل أكثر من 4466 كيلو من الترع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن المشروعات التى تقوم بها الوزارة تخدم جميع المواطنين فى جميع المحافظات.

ولفت إلى أن جميع المشروعات تشارك فيها وزارة الري، معلقًا :" مفيش مشروع بيتم من غير مياه"، وأن الوزارة نفذت مشروعات تأهيل الطرق فى جميع المحافظات.

وأشار إلى أن هناك 1600 كيلو متر سيتم طرحهم فى الفترة المقبلة، لـ تأهيل الترع، وأن الوزارة تقوم بعمل مشروعات لـ الحماية من السيول، ومشروعات تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتشجير الأراضي، وأن هناك أشياء كثيرة تقوم بها الوزارة.