إبراهيم عيسى: الشعب المصري أنقذ الوطن العربي من سرطان الإخوان

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المجتمع المصري استفاد كثيرًا من تصدير الثقافة وتاريخه في العلم والتعليم للدول العربية، مضيفًا: "المدرس المصري هو مُعلم الدول العربية، كما أن مصر هي الدولة القائدة بثقافتها والقوة الناعمة، إلا أن القوة الناعمة تتعرض لغزو سلفي".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشعب المصري أنقذ الوطن العربي من سرطان الإخوان وسيطرة الإخوان على حكم البلاد، مؤكدا أن دول الخليج وقفت بجانب مصر بشكل كبير سياسيًا وماديًا واقتصاديًا، وذلك في حالة الانفلات في فترة ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن المواطن المصري كان له دورا حضاريا كبيرا في الدول العربية، وكانت هذه الإفادة بأجر، وتحصل المدرسين على أموال كثيرة من العمل بالبلاد العربية، ورغم أن مصر قدمت عطاء جيد كمعرفة وحضارة للدول العربية، إلا أننا حصلنا على مقابل هذه المعرفة.