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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى : مَن حرقوا المصاحف أفراد مختلون وتجاهلهم أفضل

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على مشهد حرق نسخة من المصحف في إحدى الدول الأوروبية، قائلا: "حرق المصحف كان من شخص مختل، والقرآن الكريم كتاب مقدس لملايين البشر، كما أنهم مجموعة قليلة لم تتجاوز الـ5 اشخاص".

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وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه المشاهد فردية ويرتكبها مختلون وتجاهلهم أفضل، ولا يمكن أن نحاسب الملايين من الشعوب الأوروبية على فعله شخص مختل، ولا يجب أن نعامل الملايين ونحاسبهم على جريمة 5 أشخاص، ولا يوجد آية في كتاب الله تدعونا لهذا التصرف.

 

لازم نقول سلامًا للي حرق المصحف

وتابع الإعلامي إبراهيم عيسى، أن : "لازم نقول سلامًا للي حرق المصحف.. متكونش عنصري زي إسرائيل، ومثلما يتعاملوا بشكل عنصري في مواجهة أي مواطن فلسطيني ويدمروا بيوت وعائلات وقرى، منوهًا بأن دعوات المقاطعة لدول بسبب وقائع فردية غير معقولة، والمقاطعة لا يجب أن تكون ضد حكومات ومجتمعات بسبب تصرف أشخاص.

إبراهيم عيسى القران الكريم حرق المصحف حديث القاهرة الشعوب الأوروبية المصحف

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