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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلوجر عراقية تقتل فتاة جزائرية تشبهها بطريقة بشعة لسبب غريب.. تفاصيل

جريمة قتل
جريمة قتل

أذاعت فضائية "العربية" تقريراً عن جريمة غربية جدا بـ ألمانيا، وقالت : هناك عائلة عراقية تعيش بدولة ألمانيا خرجت إبنتهم ولم تعود إلى المنزل مرة أخرى فقرروا إبلاغ الشرطة بفقدانها

وأوضحت فضائية "العربية" أن الشرطة قد وجدت سيارة الفتاة بغابة وجثة ابنتهم ملقاه بجانبها، وكانت الفتاة مطعونة 50 طعنة ووجهها مشوه، فأبلغوا الأهل للتعرف على الفتاة وتعرفوا عليها من ملابسها وسيارتها فقط، وبدأ التحقيق في القضية وعند وصول تحليل "دي إن اي"، إكتشفوا أنها ليست إبنتهم وإنها فتاة جزائرية تشبه إبنتهم بشكل كبير.

القبض على الفتاة

وأكدت قناة العربية أن الشرطة إكتشفت أن ابنتهم المفقودة كانت لديها مشاكل مع أهلها فقررت الهروب منهم والقيام بخدعة موتها، ولكن كانت تحتاج إلى الجثة، وبحكم أنها "بلوجر" بدأت بالتواصل مع فتايات تشببها ولكن كانت تفشل كل مرة حتى وصلت إلى الضحية الجزائرية ورتبت معها لقاء لبيع مستحضرات تجميل وحينها قامت هي وصديقها بقتل الفتاة بـ 50 طعنة حتي لا يستطيعوا التعرف عليها و قد نجحت الشرطة في القبض على الفتاة العراقية وصديقها.

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