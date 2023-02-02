الأموال للحفلات وليست للرواتب.. ثورة في إسرائيل بسبب الأوضاع داخل جيش الاحتلال

اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل، موجة غضب عارمة في أعقاب الكشف الذي أطلقته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، والذي يتحدث عن موجة كبيرة من الاستقالات في صفوف ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الرقم الصادم الذي مفاده أن أكثر من 2000 ضابط برتبة رائد قدموا استقالاتهم خلال الخمس سنوات السابقة بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، وفقا للصحيفة العبرية المقربة من الائتلاف الحاكم.

منذ لحظة النشر، غمر تقرير الصحيفة بموجة من ردود الفعل الغاضبة، حيث يتقاسم الضباط والمعارضون ديونًا ثقيلة وصعوبة يومية في دفع الفواتير.

وقال أحد المعلقين على التقرير: "ترك الجنسية الإسرائيلية بعد عامين من الخدمة، تكون مجزية أكثر بكثير". وأضاف اخر: "المغادرة عندما يظل الأطفال نائمين ويعودون عندما يكونون في الفراش بالفعل".

كما هاجم أحد المعلقين القادة العسكريين الإسرائيليين قائلا: "لا يوجد مال للرواتب ، هناك أموال للحفلات". وأضاف "لا توجد أموال لرواتب الرتب الدائمة الدنيا وضباط الصف وصغار الضباط ، ولكن لمناسبات مثل حفلات الوداع لقادة الوحدات ، والتي تشمل حفلات عشاء فساد ومظاهرات طيران وإبحار - هناك تمويل أكثر من كافٍ".

ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط الذي لا يزال أثناء خدمته العسكرية: "أنا ضد الأوضاع، 30 عاما، قضيت تسع سنوات في الخدمة الدائمة ، متزوج وأب لثلاثة أولاد. أخدم في جهاز المخابرات وأتقاضى 6500 في الشهر، معظم أصدقائي لم يكملوا". وكتب آخر "ما حصلت عليه خلال ست سنوات في الجيش ، فعلته لمدة 14 شهرًا".

وكان التقرير كشف، أن آلاف الضباط العاملين بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قدموا استقالاتهم من الخدمة بسبب تفاقم المشاكل والأوضاع الصعبة التي يعيشونها داخل مؤسسة الاحتلال العسكرية.

وأوضح التقرير أن أكثر من 2000 ضابط برتبة رائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي والمئات من الرتب الأخري استقالوا من الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الخمس سنوات الماضية، وأن العدد في زيادة مستمرة وأن القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل تحاول أن تتكتم على الأزمة بعدم تناولها إعلاميا حتي لا تخرج إلى الرأي العام.

وبحسب التقرير غادر ما لا يقل عن 613 من الأفراد الدائمين برتبة رائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2022 فقط ، بزيادة قدرها حوالي 70٪ منذ عام 2020 ، كما غادر 457 ضابطا خلال عام 2021 و355 خلال عام 2000 و306 خلال عام 2019 و289 خلال 2018، موضحة أن هذه الأعداد تخص رتبة رائد فقط.

وقال التقرير إن قادة جيش الاحتلال اختاروا لفترة طويلة أن يضعوا الأزمة تحت البساط، حيث نادرا ما يتحدثون عنها علانية - سواء بسبب التردد في الدخول بمواجهة مع وزارة المالية التي بدورها ستفتح تحقيقا حول شبهات فساد، وأيضا بسبب هدف تجنب محادثة عامة من شأنها أن تسبب مغادرة أكثر انتشارًا.

وتساءل بعض الضباط خلال التقرير "لماذا سيبقى الأفراد داخل الجيش؟" "الشعور هو أن لا أحد يهتم بك. إذا كنت تتجول بالزي الرسمي في عطلة نهاية الأسبوع أو في المساء ، ينظر إليك كما لو كنت قد سرقت شيئًا ما. الرواتب مخزية. المستقبل غير مضمون. لقد قاموا فقط بقطع المزيد من المعاشات التقاعدية. عندما يكون هناك الكثير من الفرص والعروض بالخارج ، من يبقى؟ ".

أوضح عدد غير قليل من الضباط أن الأشخاص المتميزين داخل جيش الاحتلال لا يريدون البقاء في نظام يكون "الراتب فيه مخزيًا" وعبء العمل "ببساطة غير معقول". وقال ضابط برتبة رائد للصحيفة: "هناك ضباط نظاميون يعيشون ببساطة في فقر. بالنسبة لأحد خصومي، وهو أب لطفلين يبلغ من العمر 40 عامًا ، قطعت عنه الكهرباء والغاز. هذا رجل كان في الجيش طيلة حياته ولا يستطيع أن يكسب عيشه الكريم ".

وبحسب التقرير فإن كشوف رواتب الضباط الشباب المطلوب منهم العمل على مدار الساعة تقلق كل مواطن في إسرائيل. فوفقًا لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي ، يتلقى ما يقرب من 64٪ من الضباط الدائمين رواتب أقل من إجمالي 12000 شيكل، أما الضباط الشبان الدائمون ، الذين يعملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويطلب منهم أيضًا العمل في عطلات نهاية الأسبوع ، يكسبون ما يقرب من 6000 أو 7000 شيكل شهريًا .

بالإضافة إلى مسألة الراتب غير المكافئ ، يقول التقرير أن هناك أسبابا أخرى لهروب ضباط جيش الاحتلال الدائمين، وهي عدم القدرة على عيش حياة أسرية معقولة أثناء الخدمة في الجيش، أيضا سبب أخر وهو حقيقة أن جيش الاحتلال قد تحول من نموذج معاش الميزانية إلى نموذج معاش متراكم.

وأكد التقرير أن الحلول المؤقته المتبعة داخل جيش الاحتلال فشلت في إبقاء الضباط في صفوفه، حيث تم توزيع منح بعشرات الملايين من الشواكل العام الماضي على آلاف الضباط ، بهدف التوقيع لفترة دائمة أخرى، كما تمت زيادة الأنشطة التربوية في الوحدات لتقوية تعريف الجنود والضباط بالنظام وإحساسهم بالمعنى. لكن هذه الحلول تفشل في وقف الانجراف ، وفي أفضل الأحوال - هو فقط "باراسيتامول".