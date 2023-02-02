نجاح الحملات الترويجية للسياحة المصرية وجذب شرائح جديدة.. فيديو

أكد محمد فاروق،رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرف شركات السياحة، ان الدولة تعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه السياحة، مشيرا إلى أن الحملات الترويجية نجحت بصورة كبيرة وجذبت شرائح جديدة للسوق المصري.

وقال محمد فاروق، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي خالد ميري"، ان موكب المومياوات وافتتاح طريق الكباش ساهم في دعم السياحة بشكل كبير.

وتابع رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرف شركات السياحة، أنه لدينا أثار في مصر لا يوجد لها مثيل في العالم، مؤكدا أن الأجيال الجديدة لديها شغف بها.

وأشار محمد فاروق إلى أن السائح الأجنبي يريد التعامل مع أهل البلد، مؤكدا أنه نحتاج للوعي المجتمعي لكيفية التعامل معه.