السعودية.. القوات الخاصة تلقي القبض على مصري لهذا السبب

نجحت القـوات الخاصـة لأمـن الطـرق فـي مناطـق الـريـاض والمدينة المنورة والجـوف بالسعودية من ضبط، (5) مخالفين لنظام البيئة، (3) مواطنين ومقيمـان مـن الجنسيتين المصرية والسودانية، بحوزتهـم حطـب محلـي معـروض للبيـع علـى متـن (5) مركبـات.

وبحسب بيان صادر عن قوات الأمن فقد تم اتخـاذ الإجـراءات النظاميـة، وتم تسليم المضبوطات لجهـة الاختصاص.



يأتـي ذلـك فـي إطـار حملـة وزارة الداخلية السعودية لمتابعـة نشـاطات تسويق أو بيع أو نقـل الحطـب المحلـي داخـل المـدن

والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطـق ومـا ينشـر عـن هـذا النشـاط عبـر مختلـف المنصـات، بالتنسيق مع وزارة البيئـةوالمياه والزراعة.



كما حث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطريـة علـى الأرقام (911) فـي مناطـق مكـة المكرمـة والرياض والشرقية، و(996) و(999) فـي بقيـة مناطـق السعودية .