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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاء الإبل..ناقة تستقبل صاحبها بطريقة خاصة في السعودية

مسن سعودي
مسن سعودي

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل مسن قعيد من المملكة العربية السعودية أثناء نزوله من سيارة واستقبال ناقة له بكل حب وترحاب بعد عودته من رحلة علاج استمرت أشهر.

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واستقبلت الناقة صاحبها بحنو وفرحة كبيرة أثارت دهشة جميع المتابعين وحصدت ملايين الاعجابات على موقع فيسبوك، بينما علق الكثيرون على الفيديو مستشهدين بأية من القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى “أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت”.

وكان الرجل المسن متغيب عن منزله منذ فترة في رحلة علاجية نظرا لكبر سنه ، وفور عودته إلى منزله استقبلته الناقة التي رباها منذ صغرها في مزرعته باستقبال حافل ولامسته بفمها ولسانها كما تفعل مع ابنائها.

 

ووثق ذوي الرجل لحظات استقبال الناقة لصاحبها بفرحة شديدة وسط الجبال ووسط ابل كثيرة، لكنها ظهرت هي في مشهد يدل على وفاء الحيوان وقدرته على التمييز بين البشر.

https://fb.watch/irLDmgpNzG/?mibextid=2Rb1fB
ناقة مقطع فيديو مواقع التواصل السعودية

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