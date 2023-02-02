أحلى حاجة هتشوفها النهارده..أب يلتقط صورا من كل الزوايا لابنته في سعادة..فيديو

أحلى حاجة هاتشوفها انهارده..انتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أب يرتدي جلباب ويحرص كل الحرص على التقاط الصور لابنته فيما يبدو عليه مكان جديد لهما، ويحاول الاب بكل حنو ان يوثق كل حركة ولقطة لابنته التي يبدو عليها السعادة والاطمأنان بوجوده معها.





وانتشر المقطع القصير كالنار في الهشيم على موقع فيسبوك ليحصد اكثر من 2 مليون مشاهدة، فيما ابدى الكثيرون اعجابهم بهذا الاب الفخور بابنته.



ونال الفيديو تعليقات كثيرة تشيد بدور الاب في حياة البنت بصفة عامة، كما شارك البعض ذكرياته مع والده منهم من يتمنون الصحة والعافية للوالدين ومنهم من ابكى الجميع بالترحم على والده وافتقاده بشجن.





وتم تركيب المقطع التي استمر لمدة 17 ثانية فقط، على انغام موسيقى حزينة ليزيد من شجون المتابعين متلهفين الى معرفة القصة كاملة والتعرف على الوالد وابنته.





الفيديو يشعل مواقع التواصل





وفي التعليقات على المقطع قالت احداهن:



“حبّ الأب لإبنته هو الحُب الأنقى والأطهر دائمًا قيل في حُب الأب لبناته : حُكي أن عمرو بن العاص دخل على معاوية وعنده ابنته فقال : من هذه يامعاوية ؟ فقال : تـُفاحة القلب وريحانة العين.”

وقالت اخرى “بجد فعلا احلي حاجة شوفتها ربنا يبارك في كل اب مخلي بنته ملكة ويرحم ابي وجميع موتى المسلمين يارب”



وعلقت ثالثة “خطر عليا بابا لما كنت في تونس كل شويا يقولي تعالي خليني نصورك هنا ربي مايحرمني منه ”