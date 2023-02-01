الشوكولاتة علاج.. طبيب روسي يفجر مفاجأة صادمة

يشعر الكثيرون بسعادة غامرة عند تناول قطعة من الشوكولاته، حيث تعتبر من أهم المواد الغذائية في افادتها كما ترتبط عند البعض بالمشاعر السعيدة لاسباب مجهولة عند البعض.







وبحسب ما ذكرته صحيفة “فيستي.رو” الروسية، كشف خبير التغذية الروسي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن الشوكولاتة ليست مجرد مادة غذائية شهية فقط، بل هي عنصر أساسي في النظام الغذائي الصحي لا يمكن الاستغناء عنه.

مشيرا الى انه “وفقا لعدد من الجمعيات الطبية، يجب تناول الشوكولاتة لأنها واحدة من بين سبعة مواد غذائية أساسية (الفواكه والخضروات واللحوم الأسماك والحبوب الكاملة والثوم)”



ونصح الدكتور الكسندر بضرورة عدم تناول الشوكولاتة مع الحليب التي لا تحتوى إلّا على دهون الحليب، إذ يجب تناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على ما لا يقل عن 70% من الكاكاو، ويكفي تناول قطعة صغيرة منها في اليوم فقط وليس لوحا كاملا، وفق قوله.



ويقول الكسندر انها تحتوي على مواد نشطة بيولوجيا تحسن المزاج، وكذلك مواد تخفف السعال.

كما انها تقوي الأوعية الدموية، لذلك هي ضمن النظام الغذائي للوقاية من مرض ألزهايمر».