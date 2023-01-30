بعد النسكافية المغشوش..كتل غريبة داخل كيس شيبسي والأم تستغيث

بعد واقعة النسكافيه المغشوش، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لكيس من البطاطس المقرمشة يحتوي بداخله على كتل غريبة داكنة اللون استغاثت سيدة بسببها يعد صدمة اولادها.

ونشرت السيدة على موقع فيسبوك استغاثة تناشد فيها المتابعين بافادتها، حيث اشترت السيدة هذا الكيس من أحد الأكشاك لتفاجئ أن بداخله كتل صغيرة وغريبة داكنة اللون وغير طبيعية، وتساءلت السيدة عن ماهية تلك الأشياء في محاولة منها لتجنب الضرر لصحة أطفالها.

قالت السيدة في منشورها “ ابني فتح كيس الشيبسي دا النهاردة، وكانت الكتل دي موجودة كدا، واحنا لحد دلوقتي مش عارفينه ايه”

واجابها البعض في تعليقات أن تلك الكتل هي عبارة عن تجمعات التوابل والبهارات ونكهات الطعام المضافة إلى قطع البطاطس لكنها تترسب في الرشاشات الخاصة بها داخل المصنع، فتكون النتيجة تلك الكتل، وهي ليست مضرة بالصحة.

بينما أجاب اخرون، أن تلك هي رواسب ضارة للمعدة الإنسان وللكبد وناشدوا السيدة بالتخلص منه فورا.

وانتشرت على مواقع التواصل خلال الأيام القليلة الماضية حالات من الغش في تصنيع مواد غذائية مختلفة مثل النسكافية ومنتجات الجيلي والحلويات.