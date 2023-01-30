عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد النسكافية المغشوش..كتل غريبة داخل كيس شيبسي والأم تستغيث

كيس الشيبسي
كيس الشيبسي

بعد واقعة النسكافيه المغشوش، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لكيس من البطاطس المقرمشة يحتوي بداخله على كتل غريبة داكنة اللون استغاثت سيدة بسببها يعد صدمة اولادها.

txt

سمع كلام أمه وسكت.. فيديو صادم لوالدة بيكيه تضرب النجمة شاكيرا في وجوده

txt

مش بودرة سيراميك.. التموين تكشف حقيقة المواد المستخدمة في صناعة النسكافية المغشوش

ونشرت السيدة على موقع فيسبوك استغاثة تناشد فيها المتابعين بافادتها، حيث اشترت السيدة هذا الكيس من أحد الأكشاك لتفاجئ أن بداخله كتل صغيرة وغريبة داكنة اللون وغير طبيعية، وتساءلت السيدة عن ماهية تلك الأشياء في محاولة منها لتجنب الضرر لصحة أطفالها.

 

قالت السيدة في منشورها “ ابني فتح كيس الشيبسي دا النهاردة، وكانت الكتل دي موجودة كدا، واحنا لحد دلوقتي مش عارفينه ايه” 

 

واجابها البعض في تعليقات أن تلك الكتل هي عبارة عن تجمعات التوابل والبهارات ونكهات الطعام المضافة إلى قطع البطاطس لكنها تترسب في الرشاشات الخاصة بها داخل المصنع، فتكون النتيجة تلك الكتل، وهي ليست مضرة بالصحة.

 

بينما أجاب اخرون، أن تلك هي رواسب ضارة للمعدة الإنسان وللكبد وناشدوا السيدة بالتخلص منه فورا.

وانتشرت على مواقع التواصل خلال الأيام القليلة الماضية حالات من الغش في تصنيع مواد غذائية مختلفة مثل النسكافية ومنتجات الجيلي والحلويات.

النسكافيه المغشوش البطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

تصرف غاضب من أحمد فتوح تجاه مرتضى منصور.. صورة

مليون يورو.. فيريرا يلجأ لـ فيفا للحصول على مستحقاته لدى الزمالك

موضوعات متعلقة

البريطانية ديمي روز تشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال جولة في معابد الأقصر

ج 1.. خناقة على لوحة سيارات معدنية بـ 2 مليون جنيه

بيجيب وقت منين؟.. أم ليبية تفضح ابنها بعد معرفة صداقته بـ10 بنات

رضيعة تؤدي العمرة.. فيديو لأجمل طفلة في الحرم يحصد ملايين الإعجابات

جورج كلوني يعلن إصابته بشلل نصفي في الوجه.. تفاصيل

أكل كتير ببلاش.. برج القاهرة ينظم مهرجان السياحة والتذوق الشهر المقبل

ملك بريطانيا يطرد أخيه الأمير أندرو من القصر

مصري مغترب ينقذ حياة سيدة كويتية وبناتها.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

معوض: ناصر منسي صفقة جيدة للزمالك.. ومن الوارد عودة فيريرا مجددا

ميدو: الكرة المصرية في انتظار كارثة جديدة لهذا السبب

السبوتا| فاكهة تجدد النشاط وتقوي المناعة.. تعرف على فوائدها المذهلة

من لا يحبهم الله.. علي جمعة: ينشغلون بلقمة العيش وينسون هذه العبادة

مدرب الزمالك يفجر مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة عن موقفه من مرتضى منصور والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور؟

«هيخفَضُه لـ 70%».. مكون واحد في مطبخك أقوى من أدوية الكوليسترول

بعد النسكافية المغشوش..كتل غريبة داخل كيس شيبسي والأم تستغيث

لا يصدق.. صورة فتاة تستيقظ على رؤية الأهرامات تأسر قلوب الأجانب

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ