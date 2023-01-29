رضيعة تؤدي العمرة.. فيديو لأجمل طفلة في الحرم يحصد ملايين الإعجابات

خطف مقطع فيديو قصير أنظار رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعية، تظهر فيه طفلة رضيعة برفقة أمها داخل الحرم المكي لأداء فريضة العمرة.

ووصفها رواد السوشيال ميديا بأنها اجمل طفلة شاهدوها في الحرم نظرا لبراءة نظراتها وجمال تفاصيل وجهها.

وكانت الأم تحمل رضيعتها وتطوف بها حول الكعبة بينما صورتها سيدة أخرى مشيدة بجمالها الساحر قائلة في المقطع “ياربي، ما شاء الله تبارك الله” .

https://vm.tiktok.com/ZMYLx5dSe/

وبرغم مدة الفيديو القصيرة التي لم تتخطى ١٠ ثواني إلا أنه انتشر كالنار في الهشيم على موقع تيك توك ، بينما حصد أكثر من مليون إعجاب.

وشهد مقطع الفيديو القصير تعليقات معبرة عن الإعجاب والإشادة بروعة وجمال خلق المولى سبحانه وتعالى، كما شهد كثير من الدعاء لها بالتحصين والهداية وزيادة من الجمال في الشكل والروح.

ويحظى الحرم المكي بإقبال وتوافد شديد من المعتمرين هذه الفترة بمناسبة دخول شهر رجب، كما تزداد الأعداد باقتراب شهر رمضان الكريم لأداء شعائر العمرة التي يتمناها الكثيرون من المسلمين حول العالم.