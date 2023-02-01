دموع وتعاطف على السوشيال ميديا بعد خناقة إبراهيم فائق ومرتضى منصور |شاهد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التعاطف القوي مع الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، بعد نشره مقطع فيديو قصيرًا وهو يرد متأثرًا بدموعه على ما قاله المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن فائق وأسرته، خاصة ما قاله عن والدته التي لم تعد على قيد الحياة.

وقال “فائق” في الفيديو، “بكرا لما تنزل تحت وميبقاش معاك حد تعرف إن الدعاوي عليك دي هتبقى نار عليك في القبر إن شاء الله”.

وأضاف باكيًا: “أمي اللي انت جبت سيرتها وشتمتها، جزمتها برقبتك، انت ومليار زيك” في إشارة لرده على ما وجهه المستشار مرتضى منصور له بعد ما قام في برنامج “الحريف” في مقدمة نارية، بسب والدة إبراهيم فايق وهي ليست على قيد الحياة، بألفاظ خارجة.

وقال مرتضى منصور: "بيقولوا في عيل اسمه إبراهيم فايق واخدني غسيل ومكوة طب منا هاخد أمك غسيل ومكوة يلا وهمشيك من القناة اللي أنت فيها".

وأكمل فايق: "هعيشها مرة واحدة وهعيشها راجل مرفوع الرأس وبالقانون يا جعجاع يا أونطجي يا سوابق، لو روحت تعمل فيش مش هتعرف تعمله عشان عليك حكم محكمة".

وتابع فايق: "يا أخي أنت بقي عندك 80 سنة بلغت من العمر أرذله رجلك والقبر، أنت اللي زيك يفكر في أخرته يعمله حسنات يقابل بيها ربنا، بس أنت مستهون من المقابلة، مستهون من دعوات كل أمهات المصريين وكل الستات اللي أنت خضت في عرضهم".

وانتشر فيديو فائق كالنار في الهشيم على موقع تويتر، حيث شهد حالة كبيرة من التعاطف، بينما قرابة المليون مشاهدة في ساعات قليلة حتى الآن.

وواصل فايق الرد ناشرًا صورًا لوالديه كاتبًا عليها: “حقكم عليا” .