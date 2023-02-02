خناقة في مباراة كرة سلة داخل مدرسة ابتدائي تنتهي بكارثة.. تفاصيل

نشب شجار خلال مباراة لكرة السلة داخل ملعب مدرسة للاطفال انتهى بكارثة واودت بحياة شخص واصابات عديدة.



وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، كانت المباراة في فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية بين تلاميذ المدارس في الصفين السابع والثامن ، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 عامًا.

ووصلت الشرطة لفض المشاجرة وطلب رجل واحد يبلغ من العمر 60 عاما ، يسمى راسل جيرو ، رعاية طبية.

وقالت الشرطة إن سيارة الإسعاف نقلته إلى المستشفى لكن أعلنت وفاته بعد وقت قصير من وصوله.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المشجعين ينزلون الى ارض الملعب اثناء شجار خلال المباراة ادى الى احداث لكمات وركلات مختفلة.



ومع ذلك ، فقد انتهى الشجار قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث وغادر العديد من المشاركين.

تحقق الشرطة حاليًا مع مكتب محامي ولاية غراند آيل في سبب وفاة الرجل في أعقاب الحادث.

ويبلغ عدد سكان مدينة البرغ حوالي 2100 في شمال غرب ولاية فيرمونت، والمكان محاط من ثلاث جهات ببحيرة شامبلين، كما يشكل الجزء الشمالي من المجتمع جزءًا من الحدود مع كندا.