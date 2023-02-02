عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خناقة في مباراة كرة سلة داخل مدرسة ابتدائي تنتهي بكارثة.. تفاصيل

خناقة في مدرسة
خناقة في مدرسة

نشب شجار خلال مباراة لكرة السلة داخل ملعب مدرسة للاطفال انتهى بكارثة واودت بحياة شخص واصابات عديدة. 
 

txt

أغنى كلب في العالم.. يعيش بقصر فاخر ويمتلك ثروات هائلة

txt

دموع وتعاطف على السوشيال ميديا بعد خناقة إبراهيم فائق ومرتضى منصور |شاهد

txt

سمع كلام أمه وسكت.. فيديو صادم لوالدة بيكيه تضرب النجمة شاكيرا في وجوده

txt

بعد النسكافية المغشوش..كتل غريبة داخل كيس شيبسي والأم تستغيث

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، كانت المباراة في فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية بين تلاميذ المدارس في الصفين السابع والثامن ، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 عامًا.

ووصلت الشرطة لفض المشاجرة وطلب رجل واحد يبلغ من العمر 60 عاما ، يسمى راسل جيرو ، رعاية طبية. 

وقالت الشرطة إن سيارة الإسعاف نقلته إلى المستشفى لكن أعلنت وفاته بعد وقت قصير من وصوله.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المشجعين ينزلون الى ارض الملعب اثناء شجار خلال المباراة ادى الى احداث لكمات وركلات مختفلة. 
 

ومع ذلك ، فقد انتهى الشجار قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث وغادر العديد من المشاركين.

تحقق الشرطة حاليًا مع مكتب محامي ولاية غراند آيل في سبب وفاة الرجل في أعقاب الحادث.

ويبلغ عدد سكان مدينة البرغ حوالي 2100 في شمال غرب ولاية فيرمونت، والمكان محاط من ثلاث جهات ببحيرة شامبلين، كما يشكل الجزء الشمالي من المجتمع جزءًا من الحدود مع كندا.

شجار مدرسة كرة السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

العاصفة بدأت .. ماذا ينتظر مصر الـ 48 ساعة المقبلة بشأن الطقس؟

رد فعل زوجة فيريرا بعد عودته لـ تدريب الزمالك

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

خالد الغندور يفاجئ جمهور الأهلي بتصرّف لافت قبل مباراة كأس العالم للأندية

مدحت شلبي يفتح النار على سيد عبدالحفيظ والشناوي كلمه السر

موضوعات متعلقة

أغنى كلب في العالم.. يعيش بقصر فاخر ويمتلك ثروات هائلة

أم تترك رضيعها وحيدًا بالشاطئ وتذهب لشرب القهوة.. وفعل صادم من الشرطة البولاندية

الشوكولاتة علاج.. طبيب روسي يفجر مفاجأة صادمة

دموع وتعاطف على السوشيال ميديا بعد خناقة إبراهيم فائق ومرتضى منصور |شاهد

بسبب ضعف التنبؤات .. كوكب الأرض مهدد بالدمار |تفاصيل

بعد النسكافية المغشوش..كتل غريبة داخل كيس شيبسي والأم تستغيث

البريطانية ديمي روز تشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال جولة في معابد الأقصر

ج 1.. خناقة على لوحة سيارات معدنية بـ 2 مليون جنيه

ترشيحاتنا

مايا مرسي: مؤسسة فاهم وليدة تمثل طاقة نور للعديد من الأسر بالمجتمع

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

مفاجأة صادمة للزمالكاوية.. وسطاء يتدخلون لانتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

أمريكا .. بيان عاجل من رئيس مجلس النواب بشأن أزمة سقف الدين

صغرت 20 سنة..أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

مواقيت الصلاة 2 فبراير فى القاهرة والاسكندرية وأسوان ومحافظات مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع الجسم من امتصاص الحديد..تناول الشاى مع المكسرات يصيبك بهذه الأمراض.. احذرها

خناقة في مباراة كرة سلة داخل مدرسة ابتدائي تنتهي بكارثة.. تفاصيل

يتجاهلها 70% من المرضى.. علامة شائعة لسرطان الأمعاء

أنغام وهاني شاكر وصابر الرباعي.. شاهد 30 صورة لحفل تكريم صوت الأرض

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ