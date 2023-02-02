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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ويكأننا قراء عاديين واللي هنلمحه هنمرجحه..كاتبة مصرية تثير الجدل داخل معرض الكتاب..فيديو

الكاتبة مروة نايل
الكاتبة مروة نايل

أثارت الكاتبة المصرية، مروة نايل، الجدل على موقع تيك توك بعد نشر مقطع فيديو كوميدي لها اثناء تواجدها في معرض الكتاب بدأته بجملة “ويكأننا قراء عاديين” .
 

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ونشرت مروة نايل فيديو قصير لها امام احدى بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام في مدينة القاهرة الجديدة هذه الفترة، تظهر فيه وهي تتحدث بطريقة كوميدية وتلقي كلمات اغنيات اثارت اعجاب المتابعين قبل ان تبدأ جولة من المقالب في الزوار لنشر البهجة. 

وبدأت مروة الفيديو قائلة “ابطال الجمهورية عدوا حدود العالمية، عاملين خطة جهنمية، رسالة المعرض في العصرية” .



وأضافت نايل “احنا هاندخل المعرض ويكأننا قراء عاديين، واللي هانلمحه هانمرجحه” 

وقالت “اللي هايعجبنا هانبروزه، واللي مش هايعجبنا هانتنأوز عليه، ويكأننا عواجيز فرح” 

واختتمت الفيديو الذي جذب انتباه المتابعين لخفة ظله قائلة “تعالوا نشوف الضحية الاولى” في اشارة منها لبدأ جولة من المواقف الطريفة لها مع رواد معرض الكتاب. 


من هي مروة نايل؟ 



مروة نايل كاتبة وروائية وشاعرة، حصلت على ليسانس آداب الاجتماع من جامعة جنوب الوادى عام 2001، وعملت بأقسام الفن والثقافة بعدد من الصحف والمجلات المصرية والعربية.

مروة نايل الجدل تيك توك كوميدي معرض الكتاب

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