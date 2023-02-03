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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض الكوسة والبطاطس.. أسعار الخضراوات فى سوق العبور اليوم الجمعة 3-2-2023

أسعار الخضروات فى
أسعار الخضروات فى سوق العبور

تباينت أسعار الخضراوات فى سوق العبور على مدار الأسبوع.


ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة  خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 فبراير  2023 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية ل" سوق العبور " لتجارة الجملة.


أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى:


ارتفع متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم بقيمة جنيه ونصف ليتراوح ما بين 3.5 و 6.5 جنيه.

وزاد سعر كيلو البصل نحو 3.75 ليتراوح ما بين 6 و 9جنيه ،وهبط سعر البطاطس اليوم الجمعة بقيمة 1.50 جنيه فى الكيلو الواحد لتسجل ما بين 3 و 4.5 جنيه.

وانخفض سعر الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور بقيمة جنيها مسجلا 5 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 9 الى 15جنيه مرتفعة جنيهين ،واستقر  الباذنجان البلدي بين 5 و 7 جنيه .


وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 7 الى 9 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 6 و 9 جنيه للكيلو.

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 1 فبراير

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الطماطم بـ3 جنيهات| أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم


فيما تراوحت اسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 9 الى 13 جنيه للكيلو ، خيار صوب بين 4 الى 6 جنيه ،خيار بلدى بين 3 إلى 5 جنيه ، البطاطا بين 3 الى 5 جنيه.

وتراوحت اسعار بسلة اليوم الجمعة فى سوق العبور بين  10 الى 16 جنيه للكيلو ،قلقاس بين 4 الى 6 جنيه، وسجل سعر كيلو الفول الاخضر  6 جنيه

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 5 إلى 11جنيهات للكيلو، ليمون أضاليا من 3 إلى 4 جنيهات ، سعر الليمون الحلو 5 الى 8 جنيهات .

أسعار البرتقال فى سوق العبور

وبلغت أسعار الفاكهة ..تراوح سعر كيلو برتقال البلدى بين 3 و 5 جنيها ،سعر البرتقال السكري تراوح بين 4 و5  جنيه و البرتقال أبوسرة 4 و 7 جنيه ،يوسفي 4 إلى 10 جنيها .


أسعار العنب بسوق العبور

وسجل سعر كيلو العنب المستورد الاصفر 35 جنيها ،سعر كيلو العنب المستورد الأسود  50 جنيها .


 

أسعار الفاكهة بأنواعها فى سوق العبور

 

تراوحت أسعار كيلو سعر  تفاح أمريكي إيطالي و الجولدن بين 18 الى 30 جنيها  ،جوافة 4 الى 9 جنيها ، كانتلوب 4 الى 10 جنيها ، رمان 8 إلى 14جنيها ، خوخ مستورد 30 جنيها ،اناناس 42جنيها، فراولة 9 جنيها ، وتراوح سعر كيلو بلح سيوي 30 جنيه، وصل سعر  النكترين البلدي ل 20 جنيه للكيلو الواحد .


وتراوح سعر كيلو الحرنكش مابين 15 الى 20 جنيه ، وسجل الكيوي 26 جنيه للكيلو .


ويعد سوق العبور انجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامة بني على أحدث مستوي عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وروعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه ،وتم افتتاحه في 1994 حيث قد قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

الخضراوات سعر الطماطم سعر البرتقال سعر الكوسة اليوم الجمعة

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