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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيم كاردشيان تلفت الأنظار في أحدث إطلالاتها الجذابة

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وتألقت نجمة الواقع "كيم" بإطلالة جريئة وهي ترتدي بادى كت مكشوفا أبيض اللون وتاركة خصلات شعرها الأشقر البلاتيني علي كتفيها، نالت علي إعجاب العديد من متابعيها. 

وولدت كيم كاردشيان في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل إسكوتلاني، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، كما إنها تعمل رائدة أعمال. 


تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004،وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو،ولكن انفصلا ايضًا عام 2013،وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانيية ويست وانجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً. 

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نجمة تلفزيون الواقع اطلاله جريئه صورة جديدة كيم كاردشيان

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