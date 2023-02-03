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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبيض وأسود .. ياسمين الخطيب تخطف قلوب متابعيها

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

خطفت الإعلامية ياسمين الخطيب متابعيها بصورتين جديدتين أبيض وأسود عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، فى أحدث إطلالتها . 

وبدت ياسمين الخطيب باطلالة جذابة مرتدية فستان مجسم ومكشوف باللون الاسود تفاعل معها جمهورها ومتابعيها الذين أبدوا إعجابهم بظهورها الرائع المتألق .


وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


يذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل ، أحمد مجدى ، عبير صبري،  سهر الصايغ ، سمير صبري ، شريف الدسوقي ، أحمد وفيق ، من إخراج مجدى أحمد علي.

 

IMG_٢٠٢٣٠٢٠٣_٠٢٥٠١٥
IMG_٢٠٢٣٠٢٠٣_٠٢٥٠١٥
إطلالة جذابة ياسمين الخطيب اللون الاسود تخطف قلوب متابعيها فستان مجسم فيلم 2 طلعت حرب الإعلامية ياسمين الخطيب

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