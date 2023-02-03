أبيض وأسود .. ياسمين الخطيب تخطف قلوب متابعيها

خطفت الإعلامية ياسمين الخطيب متابعيها بصورتين جديدتين أبيض وأسود عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، فى أحدث إطلالتها .

وبدت ياسمين الخطيب باطلالة جذابة مرتدية فستان مجسم ومكشوف باللون الاسود تفاعل معها جمهورها ومتابعيها الذين أبدوا إعجابهم بظهورها الرائع المتألق .



وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل ، أحمد مجدى ، عبير صبري، سهر الصايغ ، سمير صبري ، شريف الدسوقي ، أحمد وفيق ، من إخراج مجدى أحمد علي.