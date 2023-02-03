أسامة ربيع : حققنا أكبر عائد في تاريخ قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن متوسط مرور السفن ارتفع لـ70 سفينة يوميًا، مما ساهم في زيادة الأرباح الشهر الماضي لـ802 مليون دولار بنسبة زيادة 47% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذا هو أكبر عائد في تاريخ القناة.

وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، أن ارتفاع عوائد قناة السويس ناتج من حفر قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن الفناة يوميًا في تطوير بفضل القناة الجديدة

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع يوميًا عل تطوير القناة، مشيرًا إلى أن القناة تعمل الآن على تطور 40 كيلو في الجنوب، وتزيد الأعماق، وهذا من شأنه أن يساهم في استقبال المزيد من السفن الفترة المقبلة.

أسامة ربيع عن تحقيق أعلى إيراد شهري: الفضل يعود للقناة الجديدة

علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على تحقيق قناة السويس أعلى إيراد شهري في تاريخها بـ 802 مليون دولار خلال يناير.

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز": "قناة السويس الجديدية لها الفضل في عبور عدد كبير من السفن وزيادة حجم الإيرادات".

وأضاف أن "قناة السويس الجديدة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والحمولات والعائد بالدولار وهذا ما يحدث بالفعل".

وتابع أسامة ربيع: "أن أعلى معدل عبور سفن خلال يناير الماضي كانت لناقلات البترول ويليها سفن الصب الجاف وحاملات الطائرات".

وأكمل : "استراتيجية قناة السويس قائمة على الاستمرار في تطوير المجرى الملاحي بجانب إنشاء قناة السويس الجديدة، ونعمل على الحفاظ عىل الأمان الملاحي للسفن ونقوم بمسح دوري للقناة للتأكد من الحفاظ على مستوى الأعماق داخل القناة".

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى "إنشاء جراجات على طول المجرى الملاحي لإدخال السفن التي يحدث بها اي عطل وتجنب حدوث اي تعطل لحركة عبور السفن".