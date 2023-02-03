قيس سعيد: القضية الحقيقية للشعب التونسي هي القضية الاقتصادية والاجتماعية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن القضية الحقيقية للشعب التونسي هي القضية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الحق في الصحة من حقوق الإنسان ويجب أن توفّره الدولة للجميع ولا يمكن أن يخضع لمقاييس الربح والخسارة.

جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية حول زيارة الرئيس التونسي لطالبة خضعت إلى عملية زرع الكبد.

وأشاد بأداء الطاقم الطبي و دورهم في نجاح مثل هذه العمليات الدقيقة.

ودعا قيس سعيد السلطات المحلية لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، لافتا إلي أهمية المبادرة بتأسيس شركات أهلية للمساهمة في خلق الثروة.