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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محام يصدم الزمالك بشأن شكواه أمام الفيفا ضد اتحاد الكرة

الزمالك
الزمالك

كشف مسئولو نادي الزمالك عن تقديمهم شكوي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد الاتحاد المصري بسبب أزمة القيد .

وفوجئ نادي الزمالك برد محاميهم الدولي بشأن القضية، حيث انها ستكون خسارة لإنها تعد من الشئون الداخلية في الاتحاد المصري ولن يتدخل الفيفا في أي قرار، وذلك وفق تصريحات الإعلامي محمد شبانة. 

وأضاف شبانة: "الفيفا سيؤكد أن ملف قضية قيد اللاعبين شأن داخلي، والزمالك من حقه اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية كاس".

وأضاف: "الزمالك حال الجوء إلى المحكمة الرياضية فأن الموضوع سيأخذ شهرين على أقل تقدير، وبالتالي فأن هناك مشكلة لأن الدوري سينتهي بعد 5 شهور على أقل تقدير، ولذلك نصح المحامي الدولي لنادي الزمالك إدارة النادي بعدم تقديم أي شكاوي أو رفع أي قضايا في المحكمة الرياضية".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مهمة في افتتاح مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعه الموافق 10-2 علي استاد القاهره الدولي.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بينما يحتل النادي الأهلي صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة .

 

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