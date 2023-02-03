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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على أطعمة فاسدة داخل محل غير مرخص بحلوان

صدى البلد

ألقي رجال المباحث بالقاهرة القبض علي مدير مطعم بحلوان لإدارته بدون ترخيص ووجود أطعمة فاسدة بداخله، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله عدم التزام العاملين بأحد المطاعم بمنطقة حلوان بالقاهرة بقواعد الوقاية الصحية ووجود بعض المخالفات أثناء إعداد الوجبات داخل المطعم مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

 

بالفحص ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد المطعم وباستهدافه تنسيقاً والجهات المعنية تم ضبط مدير المطعم مقيم بمحافظة الجيزة.

 

وعثر بداخل المطعم على مقطعات دواجن وعدد من عبوات زيت الطعام "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" وأدوات طهى.

 

وبمواجهته إعترف بإدارته المطعم "بدون ترخيص" وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حلوان مطعم بدون ترخيص اطعمه فاسدة بمنطقة حلوان

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