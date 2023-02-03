خادمة وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بمدينة نصر

تمكن رجال المباحث من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن مخدمتها بمدينة نصر، بأسلوب "المغافلة".

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية .

بالإنتقال والفحص أمكن ضبطها وتبين أنها خادمة ، مقيمة بمحافظة البحر الأحمر وبحوزتها مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر" .

وبمواجهتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بأسلوب "المغافلة" .

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.