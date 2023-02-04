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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم السبت 4 فبراير 2023 : انسى وسامح

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

يتحدث مواليد برج السرطان بلطف ولديهم حس جمالي، إنهم يحبون السفر، قد يلومون الآخرين على خطأهم في تلبية دوافعهم الأنانية، إنهم يرغبون في الحصول على ممتلكات الآخرين.  

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم السبت 4 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الحمل .. حظك اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 : وظيفة جديدة

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توقعات برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 : تحذير من زملاء العمل

برج السرطان وحظك اليوم السبت 4 فبراير 2023

استفد مهنيًا من شبكة الأصدقاء والمعارف الموسعة التي ستطورها، بالنسبة للبعض منكم هذا يعني أن الأموال من الاستثمارات التي قمت بها في الماضي تؤتي ثمارها، يمكن تخفيف مشاعر العزلة والحزن لدى الوالدين بشكل كبير عندما يقضي أطفالهم وقتًا ممتعًا معهم، قد تخسر ممتلكات أو أموالًا ثمينة إذا لم تفكر في الأمور.

برج السرطان اليوم على الصعيد المهني

من شأن بيئة العمل شديدة التنافس أن تبرز أفضل أداء لديك، يمكن أن تكون التوصية من صديق أو قريب لا تقدر بثمن بالنسبة للخريجين الجدد في القوى العاملة.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

اليوم هو يوم رائع لبدء ممارسة روتينية إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر زيادة الوزن أو السمنة في المستقبل، الحفاظ على لياقتك ونشاطك أمر سهل مثل الذهاب للركض أو المشي.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد العاطفي

إذا كنت تريد أن تكون سعيدًا ، عليك أن تسامحهم، يحتاج المتزوجون إلى إنشاء واحة مشتركة من السلام والتفاهم ليقتربوا أكثر.

برج السرطان وتوقعات الأبراج الفترة المقبلة

لا داعي للقلق بشأن الإنفاق بلا مبالاة، ستبدأ قرارات العمل المتتالية قريبًا في تحقيق فوائد مالية وخلق فترة مزدهرة.

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