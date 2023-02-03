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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارلا حداد تثير الجدل بفستان مكشوف.. صور

كارلا حداد
كارلا حداد

شاركتْ الإعلامية كارلا حداد، متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بفستان جذاب ومثير.


وبدتْ كارلا بفستان مخمل باللون الاسود المُجسم،  ليبرز رشاقتها وأنوثتها، وضعت مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، واختارتْ أحمر شفاه نود.


كارلا حداد بدأت مسيرتها الإعلامية فى عام 1999 من خلال قناة LBC وقدمت "النشرة الجوية " ضمن نشرة الأخبار المسائية، وفى عام 2001 قدمت برنامجها الخاص الأول "كارلا لالا" وكان ذو طابع فنى.


يذكر أن كارلا حداد أعلنت عن إنفصالها عن طوني أبو جودة يونيو الماضي، ونشرت عبر حسابها بتطبيق Instagram صورة مكتوب بها: "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة الذي حدث باتفاق حضاري، تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى لي الأساس".

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٢٠٣_١٥٠٠٢٨
الأسود اللون الاسود فستان مكشوف تخطف الأنظار فستان جذاب كارلا حداد فيديوهات إنستجرام

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