حبس شخص لحيازته أقراصا مخدرة وعملات أجنبية بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة عدد من الأقراص المخدرة والمنشطة - مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – مشغولات ذهبية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى حال قيادته سيارة "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم ، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة والمنشطة - مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – مشغولات ذهبية.

بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص بقصد الاتجار، والمبالغ والعملات الأجنبية والمشغولات الذهبية من متحصلات البيع، والهاتف المحمولة للتواصل بعملائه والسيارة لسهولة التنقل تم اتخاذ الإجراءات القانونية.