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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عامل خردة تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس عامل خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة من إحدى السيدات وبداخلها هاتفها المحمول ، وبعض الأوراق الخاصة بأسلوب الخطف مستقلاً دراجة نارية حال سيرها بدائرة قسم  شرطة عين شمس وذلك حال استقلاله دراجته المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بسرقة حقيبة من إحدى السيدات وبداخلها هاتفها المحمول ، وبعض الأوراق الخاصة بأسلوب الخطف مستقلاً دراجة نارية حال سيرها بدائرة قسم  شرطة عين شمس وذلك حال إستقلاله الدراجة، والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وعُثر بحوزته فرد خرطوش وطلقات لذات العيار.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين ، وأقر بأنه وراء إرتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط الحقائب والهواتف المحمولة المستولى عليها ، وأضاف بتخلصه من المتعلقات الشخصية بإلقائها بالطريق العام وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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