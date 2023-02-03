كأس العالم للأندية.. مفاجأة قبل لقاء الأهلي وسياتل الأمريكي

قال الناقد الرياضي جمال الزهيري، إن مباراة النادي الأهلي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية 2023 ستكون صعبة للغاية، لافتا إلى أن كرة القدم الأمريكية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وأضاف جمال الزهيري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نتمني فوز المارد الأحمر النادي الأهلي لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي البطولة والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، مشيرا إلى أن النادي الأهلي قدم عرضا قويا أمام أوكلاند سيتي.

البرونزية 3 مرات

تابع الناقد الرياضي، أن "اسم النادي الأهلي في كأس العالم للأندية مسمع جدا، من خلال تسجيله للمشاركة الثامنة في تاريخه فضلا عن حصوله على الميدالية البرونزية 3 مرات.

