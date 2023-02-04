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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملة استدعاء لبعض موديلات سيارات أوبل.. تفاصيل

صدى البلد

أعل  جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة المنصور للسيارات وشركة استلانتيس العالمية عن حملة استدعاء؛ وذلك  لفحص والكشف علي الوسائد الهوائية وتغيير الوسائد الهوائية إذا لزم الأمر.  

يأتى ذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائي.

ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16424 للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارة من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.

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